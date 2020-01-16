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23:12 16.01.2020

Боррель выразил сожаление о выходе США из СВПД

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Боррель выразил сожаление о выходе США из СВПД

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, отмечая стремление европейцев к предотвращению распространения ядерного оружия в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, выступил в защиту Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Благодаря СВПД, о котором все говорят в эти дни, сегодня Иран не является ядерной державой. Представьте себе ситуацию сегодня, если бы Иран стал ядерной державой. Те, кто хочет разорвать это соглашение, утверждая, что могут договориться о другом, более выгодном, должны иметь в виду, что для его заключения потребовалось двенадцать лет и что эта ядерная сделка увенчалась тем, что сделала мир более безопасным", - заявил Боррель, выступая в четверг в Дели на международной конференции "Диалог Райсина 2020".

"В этом контексте я должен еще раз выразить сожаление о решении США в одностороннем порядке выйти из ядерной сделки с Ираном", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Текст его речи распространила в Брюсселе Европейская внешнеполитическая служба.

Боррель отметил, что три европейских государства-участника СВПД (Великобритания, Германия и Франция) задействовали механизм разрешения споров в отношении выполнения Ираном обязательств по этому соглашению.

"Однако позвольте мне подчеркнуть, что совсем недавно, на нашей встрече на прошлой неделе, все мы, европейцы (члены ЕС - ИФ), подтвердили необходимость поддерживать жизнь этой сделки, прекрасно зная, насколько трудно будет заключить другую", - объяснил глава европейской дипломатии.

Теги: #сша #выход #свпд #ес
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