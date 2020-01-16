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13:34 16.01.2020

Прокуратура открыла производства по прошлогодним заявлениям нардепов Устиновой и Стефанишиной об угрозе подготовки к посягательству на жизнь

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Прокуратура открыла производства по прошлогодним заявлениям нардепов Устиновой и Стефанишиной об угрозе подготовки к посягательству на жизнь

Киевская местная прокуратура №10 15 января внесла в Единый реестр досудебных расследований данные по заявлениям двух народных депутатов относительно угроз возможной подготовки к посягательству на их жизнь в связи с государственной и общественной деятельностью.

"Указанные народные депутаты подали заявления в Генеральную прокуратуру Украины еще в конце ноября 2019 года. После регистрации они попали на рассмотрение в уже бывшего заместителя начальника Департамента - начальника управления надзора за соблюдением законов Национальной полицией Украины. Он, в свою очередь, направил эти заявления к уже бывшему заместителю прокурора города Киева. Однако они не были рассмотрены должным образом из-за того, что указанные лица в тот период увольнялись из органов прокуратуры и, вероятно, не могли обеспечить должную дисциплину подчиненных о регистрации уголовных производств", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора в четверг.

В Офисе генпрокурора не сообщили имен подавших заявления парламентариев, а также какие-либо подробности.

Вместе с тем, как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", заявления подали нардепы от фракции "Голос" Александра Устинова и Ольга Стефанишина.

Также в ведомстве отметили, что бывший замначальника Департамента - начальник управления надзора за соблюдением законов Нацполицией не прошел аттестацию на перевод в Офис генерального прокурора и был уволен из органов прокуратуры 24 декабря 2019г, а экс-зампрокурора Киева был уволен 16 декабря 2019г по собственному желанию.

"Подследственность по этим уголовным производствам определена за Главным управлением СБУ в г.Киеве и Киевской области", - говорится в сообщении.

Теги: #стефанишина #устинова #прокуратура
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