События

12:32 16.01.2020

В кабинете, где записывались переговоры Гончарука, обсуждаются вопросы нацбезопасности - Арахамия

2 мин читать
В кабинете, где записывались переговоры Гончарука, обсуждаются вопросы нацбезопасности - Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в кабинете, где предположительно были сделаны записи переговоров премьер-министра Алексея Гончарука обсуждаются вопросы национальной безопасности, являющиеся государственной тайной.

"Если это произошло в кабинете совещаний премьера и там кто-то может записывать (разговоры – ИФ), то это большая опасность. Мы же не знаем, кто записывает: частная компания может записывать в кабинете премьера, или это какие-то спецслужбы. Никто этого не знает и об этом не говорит. Это очень опасно, потому что в этом кабинете для совещаний очень много раз обсуждались вопросы, которые относятся к национальной безопасности и являются государственной тайной", - сказал Арахамия в четверг журналистам в кулуарах парламента.

По словам главы фракции, этот вопрос нужно поднимать и каким-то образом расследовать.

Как сообщалось, ранее ряд телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривни. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие, кроме Гончарука, заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и другие.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники во фракции "Слуга народа", запись активно обсуждалась на заседании фракции в среду вечером. Звучали, в частности, предложения о выражении недоверия премьер-министру, однако они не были поддержаны большинством. Ранее Верховная Рада утвердила программу правительства, что делает невозможным его отставку в связи с недоверием в течение года. Позднее ряд телеграм-каналов сообщил также о поданном премьер-министром заявлении об отставке.

Позже Ковалив опровергла свое участие в совещании. Пресс-служба Кабинета министров сообщила, что не располагает информацией о подлинности распространенной аудиозаписи, а информация о заявлении об отставке не соответствует действительности. Сам Гончарук заявил, что против команды президента и правительства "работает много людей, которым хотелось, чтобы нам ничего не удалось".

Теги: #нацбезопасность #гончарук #арахамия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:00 16.01.2020
Гончарук: мы очень хорошо понимаем, что делать, у нас есть план

Гончарук: мы очень хорошо понимаем, что делать, у нас есть план

10:29 16.01.2020
Премьер: макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет

Премьер: макроэкономическая ситуация позволяет экономике Украины стремительно расти в ближайшие несколько лет

10:07 16.01.2020
Гончарук: Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать!

Гончарук: Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать!

15:36 15.01.2020
Рябошапка обратился к Гончаруку о необходимости реформирования уголовно-исполнительной медицины ввиду роста смертности среди заключенных

Рябошапка обратился к Гончаруку о необходимости реформирования уголовно-исполнительной медицины ввиду роста смертности среди заключенных

14:00 15.01.2020
Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования

Кабмин предлагает установить уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования

13:14 15.01.2020
Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

Кабмин ввел риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков

13:03 15.01.2020
Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

Кабмин в течение недели выплатит по 200 тыс грн помощи семьям погибших в авиакатастрофе в Иране

12:31 15.01.2020
Кабмин ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства

Кабмин ликвидировало 85 вспомогательных органов правительства

09:22 15.01.2020
Гончарук поручил в 2-недельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников Госналоговой

Гончарук поручил в 2-недельный срок подать на рассмотрение Кабмина план переаттестации сотрудников Госналоговой

23:30 14.01.2020
Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

Гончарук о повышении зарплат топ-чиновников Кабмина: "Это путь к преодолению коррупции во власти"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

За минувшие сутки боевики 11 раз открывали огонь на Донбассе, один обстрел зафиксирован в ночь на четверг, погиб украинский военнослужащий

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Зеленский призвал Германию содействовать расследованию крушения украинского самолета "МАУ" в Иране

Правительство установило количество населения Украины, данные электронной переписи обнародуют на следующей неделе

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец 92-й ОМБ погиб в зоне ООС от пули снайпера

Госналоговая служба начала проверку работы ведомства в Одесской области

Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет

Минфин анонсировал на этой неделе старт рабгруппы по налоговой реформе

Водитель загоревшегося мусоровоза в Киеве приехал в пожарную часть

Порядок пересечения админграницы с Крымом изменится с 9 февраля

Украинские правоохранители пресекли контрабанду из Турции фальсифицированных лекарств для онкобольных

Утром 16 января в Киеве ожидается туман, видимость 200-500 м

Представители Канады подключились к расследованию крушения украинского "Боинга" в Иране

Трамп знал все, что происходит в отношении Украины - соратник Джулиани

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА