Женщины-астронавты NASA вышли в открытый космос, успешно заменили на МКС аккумуляторы

Американские астронавты Джессика Меир и Кристина Кук в ходе выхода в среду в открытый космос с борта Международной космической станции провели успешные работы по модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

При этом дуэт женщин-астронавтов перевыполнил задание. Вместо трех они демонтировали четыре устаревших никель-водородных аккумулятора и установили два новых, более мощных литий-ионных на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Выход астронавтов в космос начался в 06:35 во времени Восточного побережья США.

Как сообщалось, перед самым началом работ в открытом космосе у Кристины Кук от шлема открепилась видеокамера и фонарь подсветки. Все попытки прикрепить их обратно, которые предпринимались по инструкциям Центра управления полетами и экипажа МКС, не увенчались успехом. В результате нашлемная видеокамера с фонарем была упакована в сумку астронавта.

Специалистам в ЦУПе пришлось контролировать ее действия с помощью видеокамеры астронавта Меир. Проблема возникла еще до начала работ на внешней стороне станции.

Это уже второй выход в открытый космос женского дуэта американских астронавтов. Впервые в истории за борт МКС сразу две женщины выходили в октябре прошлого года. В ходе пребывания в открытом космосе, которое продолжалось около 6,5 часа, Меир и Кук успешно заменили вышедший из строя один из энергоблоков на ферме МКС, отвечающий за зарядку/разрядку внешних аккумуляторных батарей станции.

Меир и Кук предстоит выйти в открытый космос еще 20 января для завершения всех работ по замене аккумуляторов. После монтажа всех новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, они позволят значительно улучшить энергоснабжение МКС.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года.

Нынешний выход в открытый космос членов экипажа МКС стал 225-м за всю истории станции.

В настоящее время экипаж станции состоит из россиян Александра Скворцова и Олега Скрипочки, американцев Эндрю Моргана, Кристины Кук и Джессики Меир, а также итальянца Луки Пармитано.