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20:45 15.01.2020

Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

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Экс-нардеп Дзензерский объявлен в розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Дениса Дзензерского в розыск.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины в реестре лиц, скрывающихся от органов власти.

Указано, что Дзензерский скрывается от органов досудебного расследования, а датой его исчезновения указано 5 декабря 2019 года.

Статьей обвинения в реестре указана ст.366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), а мера пресечения к бывшему парламентарию не применялась.

Как сообщалось, в ноябре минувшего года детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП 15 ноября сообщили Дзензерскому о подозрении в представлении заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015-2018гг на сумму более 4,7млрд грн.

"Следствие установило, что в течение 2015-2018 годов экс-нардеп с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном состоянии не задекларировал наличие у себя невыполненных финансовых обязательств перед банковскими учреждениями Украины на сумму более 4,7 млрд грн", - говорится в обнародованном во вторник пресс-службой НАБУ сообщении.

При этом в Бюро отметили, что поскольку на момент совершения процессуального действия лицо отсутствовало по месту своего жительства, вручение письменного уведомления о подозрении осуществляется в порядке, определенном статьями 278, 111, 135 УПК Украины (отправлено средствами почтовой и электронной связи).

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с января 2017 года.

Ранее, 26 февраля 2018 года НАПК утвердило и направило в НАБУ обоснованные выводы по результатам полной проверки деклараций народного депутата Дзензерского за 2015 и 2016 годы. Установлено, что депутат не указал в декларации действительные на конец отчетного периода финансовые обязательства перед тремя банковскими учреждениями на общую сумму около 3,19 млрд грн. Кроме того, в декларации за 2015 год Дзензерский задекларировал доход в виде подарка в сумме 35 млн грн, законность оснований приобретения которого не подтвердил доказательствами.

В июле 2018 года САП закрыла уголовное производство по факту невнесения Дзензерским в электронные декларации за 2015 и 2016 годы сведений о финансовых обязательствах на более 4 млрд грн. В декабре Киевский апелляционный суд отменил постановление САП о закрытии уголовного производства, а в январе 2019 года НАБУ возобновило его расследование.

Теги: #розыск #набу #декларация #дзензерский
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