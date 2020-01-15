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20:05 15.01.2020

Суд арестовал на 60 суток боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого самолета рейса МН17

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Суд арестовал на 60 суток боевика "ДНР", который охранял обломки сбитого самолета рейса МН17

В Донецкой области суд избрал меру пресечения для боевика террористической организации "ДРН", который охранял обломки сбитого самолета рейса МН17.

"По ходатайству Артемовской местной прокуратуры 26-летнему жителю г. Торецка, подозреваемому в участии в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР"» (ч. 2 ст. 260 УК Украины), избрана судом мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 105 тыс. грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как сообщалось, 10 января пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика, охранявшего сбитый самолет рейса МН17. Гражданин Украины 1994 года рождения был задержан во время реализации оперативной информации.

Следствие установило, что в августе 2014 года мужчина из корыстных побуждений вступил в ряды террористов и был зачислен в так называемый батальона "Народное ополчение" в г. Енакиево.

Правоохранители установили, что боевик осуществлял охрану блокпоста в с. Грабовое Шахтерского района Донецкой области, где проверял автомобили и документы у водителей и пассажиров и передавал руководителям полученные от информаторов данные о местонахождении и передвижении военной техники Вооруженных сил Украины.

"Кроме того, злоумышленник был задействован в охране места авиакатастрофы пассажирского самолета "Boeing 777" рейсаМН-17 компании "Malaysia Airlines", в результате которого погибли 298 пассажиров и членов экипажа, находил среди обломков вещи и другие материальные ценности, принадлежавшие погибшим, передавал их своим главарям, получая денежное вознаграждение в размере от 500 до 1500 руб", - сказано в сообщении.

"Подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета", - уточнили правоохранители.

Самолет Boeing авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту, 192 из них – граждане Нидерландов.

Теги: #донецкая_область #охранник #боинг #подозрение
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