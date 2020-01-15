Кабмин намерен предложить Раде начислять осужденным ЕСВ с фактического размера зарплаты

Кабинет министров на заседании в среду рассмотрит законопроект, который предлагает начислять осужденным ЕСВ с фактического размера зарплаты, а не с минимальной.

Согласно законопроекту, который значится в повестке дня правительственного заседания, предлагается выделить в отдельную категорию плательщика ЕСВ – предприятия, учреждения, организации и другие юрлица и физлица-предприниматели, которые используют труд осужденных к ограничению или лишению свободы.

Согласно пояснительной записке к документу, осужденные не могут получать минимальную зарплату, поскольку не выполняют норму выработки и не работают полный рабочий день.