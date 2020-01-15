В Киеве в мусорном баке обнаружили тело младенца

Правоохранители устанавливают обстоятельства смерти ребенка, которого в Соломенском районе столицы обнаружил местный житель, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции от местного жителя поступила информация о том, что на ул. Героев Севастополя он нашел мертвого младенца", - говорится в сообщении.

На месте происшествия правоохранители выяснили, что прохожий увидел пакет с ребенком в мусорном баке. Установлено, что внешних признаков насильственной смерти на теле девочки нет. Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по предварительной квалификацией по ст.117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители разыскивают женщину, которая родила ребенка, а также установить причины и обстоятельства его смерти.