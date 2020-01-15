События

10:00 15.01.2020

В Украине с начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств относительно насилия над детьми

1 мин читать
В Украине с начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств относительно насилия над детьми

С начала 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло к их смерти, открыто 259 уголовных производств, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"В Офисе генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений", - говорится в сообщении.

Так, уже с начала года по фактам насилия над детьми, повлекших к их смерти, открыто 259 уголовных производств по ст.115 УК Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами.

Теги: #дети #насилие #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:40 14.01.2020
Прокуратура направила в суд дело в отношении экс-заместителя командира севастопольского "Беркута"

Прокуратура направила в суд дело в отношении экс-заместителя командира севастопольского "Беркута"

03:46 14.01.2020
Директору Гутянского лесхоза объявлено о подозрении по еще одному производству

Директору Гутянского лесхоза объявлено о подозрении по еще одному производству

17:39 13.01.2020
Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

16:57 13.01.2020
Офис генпрокурора передал в суд дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана"

Офис генпрокурора передал в суд дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана"

15:26 13.01.2020
Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

18:24 10.01.2020
Во Львове 5 детей из Харькова госпитализированы с симптомами пищевого отравления

Во Львове 5 детей из Харькова госпитализированы с симптомами пищевого отравления

14:56 10.01.2020
Харьковчанину, планировавшему убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, сообщено о подозрении

Харьковчанину, планировавшему убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, сообщено о подозрении

17:59 09.01.2020
ЦОЗ зарегистрировал 9 случаев заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области

ЦОЗ зарегистрировал 9 случаев заболевания коклюшем среди детей в Черновицкой области

12:56 09.01.2020
Рябошапка сменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе

Рябошапка сменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе

11:49 08.01.2020
Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинцы теперь смогут лечиться в больнице "Феофания"

В состав комиссии по расследованию крушения самолета МАУ в Иране помимо стран, чьи граждане погибли, войдут также представители Boeing – посол Ельченко

В зоне ООС от неосторожного обращения с боеприпасами погиб военнослужащий 56-й ОМПБр

Зеленский и Трюдо договорились о дальнейших совместных действиях в связи с авиакатастрофой в Иране

Двое украинских военных ранены в результате вражеских обстрелов на Донбассе – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Сталкеров-браконьеров задержали в Чернобыльской зоне

Канада призывает Украину к общественным консультациям относительно изменений в Конституцию по децентрализации власти

Ликвидация повреждения трубопровода возле столичного ТРЦ Ocean Plaza завершена

Австралии потребуется век для восстановления после пожаров

Пристайко 15-16 января будет пребывать с рабочим визитом в Великобритании

Спасатели ликвидировали пожар на территории Софиевского парка

Офис генпрокурора Украины просит Иран передать украинским правоохранителям "черные ящики" сбитого самолета "МАУ"

Чиновников отдела образования исполкома Золоношского горсовета уличили в растрате бюджетных средств

На пожаре в частном доме в Киевской области погибли три человека

Сирия обвинила Израиль в нанесении удара по авиабазе на сирийской территории

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА