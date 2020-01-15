В Украине с начала 2020 года зарегистрировано 259 уголовных производств относительно насилия над детьми

С начала 2020 года по фактам насилия над детьми, что повлекло к их смерти, открыто 259 уголовных производств, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

"В Офисе генерального прокурора начал свою работу отдел противодействия насилию в отношении детей управления защиты прав детей и противодействия насилию. Новое подразделение будет заниматься защитой прав несовершеннолетних, ставших жертвами насилия или свидетелями преступлений", - говорится в сообщении.

Так, уже с начала года по фактам насилия над детьми, повлекших к их смерти, открыто 259 уголовных производств по ст.115 УК Украины (умышленное убийство), где процессуальное руководство осуществляется ювенальными прокурорами.