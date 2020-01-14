Представитель ЕС по внешней политике Боррелль ожидает, что Иран продолжит сотрудничество в расследовании крушения украинского самолета "МАУ"

Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррелль ожидает, что Иран продолжит сотрудничать и проведет всестороннее расследование крушения самолета PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

"Это - прискорбная трагедия. Еще раз я хочу выразить свои соболезнования семьям жертв, и мы ожидаем, что Иран будет продолжать сотрудничать в полном объеме и проведет всестороннее и прозрачное расследование", - заявил Боррелль во вторник в Страсбурге, выступая в Европейском парламенте в ходе обсуждения ситуации в Иране и Ираке.

Самолет Boeing 737-800 МАУ, выполнявший рейс по маршруту Тегеран - Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта 8 января. Все находившиеся на борту 176 чел. погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь на 11 января иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Затем Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что самолет был сбит, так как его перепутали с крылатой ракетой, а у оператора ПВО не было связи, из-за чего тот принял неверное решение о пуске ракеты по самолет