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15:39 14.01.2020

Цель визита главы иранской комиссии по PS752 в Украину - определение лаборатории для расшифровки "черных ящиков"

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Цель визита главы иранской комиссии по PS752 в Украину - определение лаборатории для расшифровки "черных ящиков"

Глава комиссии по расследованию авиационных происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резейфар планирует прибыть в Украину с целью определения лаборатории для расшифровки "черных ящиков" потерпевшего крушение в Тегеране лайнера "Международных авиалиний Украины (МАУ), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальном бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины.

"Планируется прибытие председателя комиссии по расследованию Хассана Разейфара в Украину с целью определения лаборатории для считывания и расшифровки информации со средств объективного контроля ("черных ящиков")", - сообщили в Нацбюро авиапроисшествия.

В нем подчеркнули, что после осмотра лаборатории будет принято решение, где будет проходить расшифровка "черных ящиков" потерпевшего крушение борта.

Теги: #мау #ps752 #иран
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