Азаров остается членом-корреспондентом НАНУ

Экс-премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров остается членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Это следует из ответа Нацакадемии на запрос агентства "Интерфакс-Украина", сколько членов и членов-корреспондентов НАНУ, в том числе иностранных, были лишены своего статуса за 2019 год, а также по скольким членам и членам-корреспондентам была начата процедура лишения данного статуса за соответствующий период. Кроме того, агентство интересовалось, намерена ли НАНУ начать процедуру лишения Азарова статуса члена-корреспондента.

"В 2019 году члены НАН Украины (действительные члены (академики), члены-корреспонденты, иностранные члены) своего статуса не лишались, процедура лишения их этого статуса не начиналась", - говорится в ответе на запрос.

Также в Нацакадемии подчеркнули, что лишение действительных членов (академиков), членов-корреспондентов, иностранных членов НАН их статуса осуществляется на основании и в порядке, определенных пунктом 5.18 устава НАНУ.

В частности, академики, члены-корреспонденты, иностранные члены НАН могут быть лишены своего статуса по решению общего собрания Академии: по собственному желанию; на основании личного заявления; в случае неоднократного грубого нарушения требований устава НАН или совершения действий, которые нанесли значительный ущерб авторитету Нацакадемии; на основании представления соответствующего отделения НАН или президиума Академии.

Согласно данным на сайте Нацакадемии, Азаров остается членом-кореспондентом НАНУ по направлению "горная геофизика".

Как сообщалось, в декабре 2016 года на сессии общего собрания НАНУ было принято решение о лишении советника президента РФ Сергея Глазьева почетного звания иностранного члена академии.