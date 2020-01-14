События

15:35 14.01.2020

Азаров остается членом-корреспондентом НАНУ

2 мин читать
Азаров остается членом-корреспондентом НАНУ

 Экс-премьер-министр Украины (2010-2014) Николай Азаров остается членом-корреспондентом Национальной академии наук Украины (НАНУ).

Это следует из ответа Нацакадемии на запрос агентства "Интерфакс-Украина", сколько членов и членов-корреспондентов НАНУ, в том числе иностранных, были лишены своего статуса за 2019 год, а также по скольким членам и членам-корреспондентам была начата процедура лишения данного статуса за соответствующий период. Кроме того, агентство интересовалось, намерена ли НАНУ начать процедуру лишения Азарова статуса члена-корреспондента.

"В 2019 году члены НАН Украины (действительные члены (академики), члены-корреспонденты, иностранные члены) своего статуса не лишались, процедура лишения их этого статуса не начиналась", - говорится в ответе на запрос.

Также в Нацакадемии подчеркнули, что лишение действительных членов (академиков), членов-корреспондентов, иностранных членов НАН их статуса осуществляется на основании и в порядке, определенных пунктом 5.18 устава НАНУ.

В частности, академики, члены-корреспонденты, иностранные члены НАН могут быть лишены своего статуса по решению общего собрания Академии: по собственному желанию; на основании личного заявления; в случае неоднократного грубого нарушения требований устава НАН или совершения действий, которые нанесли значительный ущерб авторитету Нацакадемии; на основании представления соответствующего отделения НАН или президиума Академии.

Согласно данным на сайте Нацакадемии, Азаров остается членом-кореспондентом НАНУ по направлению "горная геофизика".

Как сообщалось, в декабре 2016 года на сессии общего собрания НАНУ было принято решение о лишении советника президента РФ Сергея Глазьева почетного звания иностранного члена академии.

Теги: #нану #азаров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:53 17.10.2019
Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

Нацсовет по телерадиовещанию проверит телеканал "НАШ" из-за трансляции интервью Гордона с Азаровым

16:01 02.04.2019
В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков

В Киеве археологи нашли улицу XVII-XVIII веков

11:21 28.01.2019
НАН Украины подтвердила перспективность внедрения Hyperloop в стране

НАН Украины подтвердила перспективность внедрения Hyperloop в стране

09:39 27.11.2018
Порошенко поздравил с 100-летием, президента НАНУ академика Патона

Порошенко поздравил с 100-летием, президента НАНУ академика Патона

11:27 04.10.2018
ГПУ уведомила Азаровых о подозрении в получении в 2010г 140 млн грн взятки

ГПУ уведомила Азаровых о подозрении в получении в 2010г 140 млн грн взятки

11:09 04.09.2018
ГПУ получила разрешение на "заочное" расследование в отношении Азарова

ГПУ получила разрешение на "заочное" расследование в отношении Азарова

16:19 14.08.2018
Институт археологии НАНУ продолжит раскопки на Почтовой площади в Киеве

Институт археологии НАНУ продолжит раскопки на Почтовой площади в Киеве

17:03 02.07.2018
Суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине

Суд отказал экс-премьеру Азарову в возобновлении выплаты пенсии в Украине

17:51 26.04.2018
Суд ЕС отказался отменять санкции против Азарова

Суд ЕС отказался отменять санкции против Азарова

21:19 18.03.2018
Азаров просит допросить его в суде по делу Януковича с помощью видео

Азаров просит допросить его в суде по делу Януковича с помощью видео

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Рада предварительно одобрила внесение изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии

В Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам – СБУ

"Черные ящики" сбитого в Иране "Боинга" могут передать Украине – президент МАУ

Российские хакеры пытались взломать сайт компании "Квартал 95" - NYT

Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

ПОСЛЕДНЕЕ

Цель визита главы иранской комиссии по PS752 в Украину - определение лаборатории для расшифровки "черных ящиков"

Мэр Кличко сообщил о результатах обращения к врачу: ничего экстраординарного

Рада предварительно одобрила внесение изменений в Конституцию об отмене адвокатской монополии

В Харькове предотвратили контрабанду комплектующих к военным самолетам – СБУ

"Черные ящики" сбитого в Иране "Боинга" могут передать Украине – президент МАУ

Немецкая прокуратура заподозрила выходцев из Чечни в подготовке теракта

Латвия, Эстония, Швеция и Финляндия передали гуманитарный груз жителям Донецкой и Луганской областей

Российские хакеры пытались взломать сайт компании "Квартал 95" - NYT

Повреждения теплосети возле Ocean Plaza буду ликвидированы до утра 15 января – "Киевтеплоэнерго"

В четырех федеральных землях Германии идет масштабная операция против исламистов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА