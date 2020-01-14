Столичный ТРЦ Ocean Plaza проводит оценку ущерба после прорыва теплосети на ул. Антоновича

ТРЦ Ocean Plaza оценивает ущерб от подтопления после прорыва теплосети на ул. Антоновича.

"Для нас главное было - оперативно справиться с ситуацией, сейчас пока разбираемся с ущербом", - сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" коммерческий директор ТРЦ Дарья Завадская.

Как сообщалось со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Украины, по состоянию на утро вторника работа ТРЦ Ocean Plaza приостановлена, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

Вечером в понедельник 13 января возле станции метро "Лыбедская" в Голосеевском районе Киева в районе торгово-развлекательного центра "Ocean Plaza" прорвало трубу с горячей водой, которая затопила проезжую часть и нижний этаж ТРЦ.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали 13 человек. Всего пострадало 10 человек, 7 из которых были госпитализированы.

Кроме того, спасатели изъяли провалившийся микроавтобус из образовавшегося в дорожном полотне провала.

Движение транспорта в районе ЧП частично ограничено.