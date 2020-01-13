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20:43 13.01.2020

Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране

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Профильный комитет рекомендовал Раде принять заявление в связи с крушением украинского авиалайнера в Иране

Парламентский комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества предлагает Верховной Раде принять заявление в связи с трагической гибелью пассажиров и экипажа самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", текст заявления подготовили члены профильного комитета на своем заседании в понедельник в Киеве. В проекте заявления отмечается, что Верховная Рада ожидает извинений от Исламской республики Иран за сбитый украинский самолет и гибель пассажиров и экипажа, а также призывает Иран к полному признанию ответственности за инцидент.

В проекте заявления также высказывается соболезнования семьям погибших, а также коллективу МАУ и парламентам стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков поручил профильным комитетам парламента высказать свою позицию о крушении самолета под Тегераном и подготовить по данному поводу постановление Верховной Рады. Спикер парламента подчеркнул, что проект постановления Верховной Рады желательно подготовить в понедельник, чтобы "завтра (во вторник – ИФ) мы могли его рассмотреть в зале Верховной Рады".

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В минувшую субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #иран #парламент #авиакатастрофа
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