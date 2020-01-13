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19:48 13.01.2020

Институт национальной памяти требует демонтировать монумент "Легендарная тачанка" в Херсонской области

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Институт национальной памяти требует демонтировать монумент "Легендарная тачанка" в Херсонской области

Институт национальной памяти Украины потребовал демонтировать памятник "Легендарная тачанка" в Каховке Херсонской области.

Письмо с требованием о демонтаже памятника, являющегося символом коммунистического тоталитарного режима, обнародовал на своей странице в соцсети Facebook городской голова Каховки Андрей Дяченко.

"16 января я собираю внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника", - заявил мэр.

Дяченко также сообщил, что подготовит обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Херсонской областной госадминистрации Юрию Гусеву и народному депутату Владимиру Иванову.

Монумент "Легендарная тачанка" был открыт в октябре 1967 года, посвящен боям на Каховском плацдарме в 1920 году.

Теги: #декоммунизация #легендарная_тачанка #каховка #памятник
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