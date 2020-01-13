Лидером по числу номинаций на "Оскар" стал "Джокер"

Фильм "Джокер" Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций премии Американской академии кинематографических искусств и наук "Оскар", картина представлена в 11 категориях.

Список номинантов был объявлен организаторами в понедельник.

"Джокер" представлен в 11 номинациях, среди которых "Лучший фильм", "Лучший актер" (Хоакин Феникс), "Лучший режиссер" (Тодд Филлипс), "Лучшие костюмы", "Лучшая музыка", "Лучший адаптированный сценарий" и другие.

На втором месте с 10 номинациями "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино, "1917" Сэма Мендеса. На третьем месте "Брачная история" Ноа Баумбака и "Паразиты" Пон Чжун Хо, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Маленькие женщины" Греты Гервиг у которых по шесть номинаций.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как "Оскар", была создана в 1929 году и вручается деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится в Лос-Анджелесе, в театре "Долби".

Церемония вручения премии "Оскар" состоится 9 февраля.