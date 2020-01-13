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13:55 13.01.2020

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

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Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

 Сотрудники СБУ разоблачили незаконную махинацию чиновников Днепровского горсовета и коммерсантов по хищению бюджетных средств, выделенных на реконструкцию социальных объектов.

"Оперативники спецслужбы установили, что руководство одного из департаментов Днепровской горсовета провело публичные закупки на общую сумму почти 130 млн грн для проведения работ по капитальному ремонту и реконструкции детских садов и школ города", - сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.

По информации правоохранителей, организаторы противоправной схемы зарегистрировали для участия в тендере несколько фирм для искусственного создания конкуренции на торгах, вследствие чего победителями публичных закупках стали "партнерские" коммерсанты.

"Подрядчики выполнили работы не в полном объеме, с завышением их стоимости. Они также использовали материалы сомнительного качества. "Сэкономленные" средства участники махинации выводили в "тень", всего злоумышленники присвоили 25 млн грн бюджетных средств", - добавили в СБУ.

По предварительным данным, некачественно выполненные работы в детских садах и школах поставили под угрозу жизнь и здоровье детей.

В рамках начатого уголовного производства по ст.191 Уголовного кодекса Украины, планируется уведомление о подозрении организаторам и участникам преступной схемы.

Теги: #днепр #сбу #коррупция #горсовет
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