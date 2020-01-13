Все трое специалистов "МАУ" пока остаются в Иране для расследования – президент авиакомпании

Трое специалистов авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из комиссии по расследованию катастрофы украинского самолета Boeing 737-800 остаются в Иране.

"Специалисты МАУ остаются в Иране в полном составе. Их там трое. Мы приняли решение, что на данном этапе так будет правильно", - написал резидент МАУ Евгений Дыхнё на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В минувшую субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.