Борт Минобороны Украины вернется из Ирана только по завершению всех процедур и с телами погибших в сбитом самолете МАУ 11 украинцев – секретарь СНБО

Самолет Министерства обороны Украины, который был направлен в Тегеран 8 января с группой украинских экспертов для расследования причин катастрофы самолета МАУ, вернется в Украину только по завершению всех необходимых процедур и с телами погибших украинцев, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур, и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца. При необходимости будут направляться дополнительные силы", - написал он в воскресенье вечером на своей странице в Facebook.