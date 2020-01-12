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23:08 12.01.2020

На обстрелянной ракетами иракской базе не оказалось военных из международной коалиции – СМИ

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На обстрелянной ракетами иракской базе не оказалось военных из международной коалиции – СМИ

Совершенный неизвестными в воскресенье ракетный обстрел иракской военной базы "Балад" не нес угрозы для сил возглавляемой США международной коалиции, так как ее военнослужащих на этом объекте не было, сообщает CNN.

По базе было запущено восемь ракет, в результате чего ранения получили четыре офицера ВВС Ирака. Вероятно, речь шла о ракетах кустарного производства.

База расположена в нескольких десятках километров от Багдада. На ней действительно обычно базируются иностранные военные. Поэтому "Балад" время от времени становится мишенью для бойцов группировок, выступающих за вывод сил США и их союзников из Ирака.

Теги: #ирак #база #коалиция
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