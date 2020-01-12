США не ожидают атак со стороны Ирана, готовы к переговорам без предварительных условий – Эспер

В Вашингтоне не ожидают иранских атак на свои позиции, заявил в интервью CBS News глава Пентагона Марк Эспер.

"Мы не ожидаем никаких атак в дальнейшем", - сказал Эспер.

Он отметил, что правительство в Иране - законное, и поэтому американское руководство готово к встрече с иранским без предварительных условий.

"Это все еще законное правительство Ирана. И, как мы говорили, я говорил, президент определенно говорил, что мы встретимся с ними. Мы готовы сесть и обсуждать, без предварительных условий, путь вперед, серию шагов, благодаря которым Иран станет более нормальной страной", - добавил глава Пентагона.