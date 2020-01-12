В Риме запретили продавать сувениры и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей

В Риме запретили продавать сувениры, напитки и фастфуд у популярных туристических достопримечательностей в рамках борьбы с "овертуризмом", сообщает газета Express.

"Власти Рима пошли еще на одну радикальную меру, пытаясь бороться с массовым туризмом. Теперь у популярных достопримечательностей города, среди которых Испанская лестница, Пантеон, фонтан Треви и Пьяцца Навона, запрещено торговать сувенирами, напитками и фастфудом", - пишет издание.

Самые распространенные римские сувениры - фигурки Папы Римского, Колизея, шлемы гладиаторов, магниты и рюмки. В среднем сувениры продаются дешевле, чем в других странах Западной Европы, и пользуются большим спросом у туристов.

"Владельцам сувенирных лавок предложили альтернативные точки продаж, но многие из них недовольны новым законом, поскольку "работали легально и предоставляли туристам нужный им сервис", - отмечает газета.

Рим давно страдает от огромного количества туристов. Власти города регулярно дополняют правила поведения для путешественников - так, серьезные штрафы действуют за купание в фонтанах, запрещено карабкаться по ним, сидеть и лежать на ступеньках. Штрафы за нарушения достигают 450 евро.