События

12:03 12.01.2020

В Таиланде прошел массовый антиправительственный забег

1 мин читать
В Таиланде прошел массовый антиправительственный забег

Более 13 тыс. человек приняли участие в антиправительственном забеге в воскресенье в Бангкоке, сообщает агентство Associated Press.

Основное требование участников забега - отставка премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи. Забег состоялся в городском парке, он также собрал толпу зрителей, которые подбадривали участников состязания.

На акции развернули плакаты с надписями: "Каждая капля пота - для будущего Таиланда" и "Избавиться от дяди тяжелее, чем от жира на животе". В народе в Таиланде называют премьера "дядей Ту", отмечает агентство.

Протестующие в основном недовольны уровнем развития экономики, они требуют полных демократических свобод, включая свободу выражения.

В 2014 году в Таиланде произошел военный переворот. Тогда военные объявили о роспуске сената, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей. Генерала Праюта Чан-Очу, возглавившего переворот, затем избрали премьером страны.

Теги: #протест #таиланд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:56 10.01.2020
В селе под городом Ривне жители перекрыли дорогу, протестуя против строительства деревообрабатывающего завода в соседнем селе Городок

В селе под городом Ривне жители перекрыли дорогу, протестуя против строительства деревообрабатывающего завода в соседнем селе Городок

22:39 09.01.2020
Украина выразила России протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в Крым

Украина выразила России протест в связи с несогласованным визитом президента РФ в Крым

14:24 02.01.2020
Во Франции продолжается одна из самых длительных забастовок работников железнодорожного транспорта

Во Франции продолжается одна из самых длительных забастовок работников железнодорожного транспорта

11:22 31.12.2019
Демонстранты попытались штурмовать посольство США в Багдаде

Демонстранты попытались штурмовать посольство США в Багдаде

20:59 27.12.2019
В Черногории лидеров оппозиции задержали за беспорядки в зале парламента

В Черногории лидеров оппозиции задержали за беспорядки в зале парламента

14:43 25.12.2019
В Харькове прошла акция против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

В Харькове прошла акция против возможного обмена обвиняемых в теракте возле Дворца спорта

10:41 25.12.2019
Жители Гонконга в Рождество продолжили протесты

Жители Гонконга в Рождество продолжили протесты

11:55 24.12.2019
Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

Акции протеста под Нацбанком продолжатся после новогодних праздников

10:26 20.12.2019
Денисова выявила нарушения условий содержания граждан Украины в тайских тюрьмах

Денисова выявила нарушения условий содержания граждан Украины в тайских тюрьмах

20:24 19.12.2019
МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" в ОРДЛО

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за отправки очередного "гумконвоя" в ОРДЛО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боррель получил от главы МИД Ирана письмо о катастрофе украинского самолета

Премьер Гончарук: Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн помощи

Зеленский договорился с президентом Ирана о том, что никто "не отвертится", о работе по расшифровке "черных ящиков" и обсудил вопросы компенсаций семьям погибших в сбитом самолете

Зеленский обратился к украинцам: все виновные в катастрофе самолета МАУ в Иране будут наказаны

Зеленский и Рухани провели разговор, в котором Иран заверил в привлечении к ответственности всех виновных в катастрофе рейса PS752

ПОСЛЕДНЕЕ

На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очередь

В ООН приветствуют информацию о перемирии в Ливии

Во Львовской области автомобиль насмерть задавил пешехода

В Николаеве задержана группа людей, требовавших с бизнесмена 660 тыс грн

В Запорожье мужчине грозит до семи лет заключения за сводничество

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Разоблачена незаконная растрата бюджетных средств на сумму более 18 млн грн, выделенных на ремонт дворца культуры в Фастове

Частную организацию разоблачили в нанесении ущерба государству на сумму 150 тыс. грн

В Одесской области правоохранители пресекли деятельность нелегальных АЗС

Госкомтелерадио провел мониторинг информнаполнения сайтов центральных и местных органов власти во втором полугодии 2019г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА