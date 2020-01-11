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15:56 11.01.2020

Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана - секретарь СНБО Данилов

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Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана - секретарь СНБО Данилов

Украинская сторона имела доказательства ракетного удара по самолету авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране 8 декабря еще до того, как Иран взял на себя вину за трагедию, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии изданию "ВВС.Украина" в субботу.

"Еще до того, как Иран изменил свою позицию, мы знали эту информацию. Мы знали эту информацию еще до того, как ее начали обнародовать наши уважаемые партнеры из других стран", - сказал он.

По его словам, специалисты нашли доказательства того, что это была ракета. "С большой вероятностью мы знаем название этой ракеты, знаем, когда ее купила иранские власти, и знаем, у кого ее купили", - заявил секретарь СНБО.

Данилов считает, что именно наличие у Киева этих доказательств, а также публичные заявления о том, что среди основных версий является сбивание ракетой, и повлияли на Иран.

"Мы понимаем, почему Иран изменил позицию: они не рассчитывали, как будут действовать наши специалисты", - сказал он.

Он подчеркнул, что украинские специалисты сразу после прибытия на место крушения, передавали информацию Киеву. По его словам, эти же специалисты работали на месте катастрофы самолета МН-17 на Донбассе.

"Из-за очень короткого промежутка времени, соединив все информационные потоки, мы поняли, что произошло. Мы не могли это сделать сразу публично, нам надо было еще поработать. Иран - это очень сложная страна и мы очень волновались, чтобы они не отправили наших специалистов в обратную сторону ", - пояснил Данилов.

Секретарь СНБО также добавил, что на опубликованных Офисом президента фото четко видны отверстия от выхода взрывчатых элементов. "Это отверстия от ракеты. Мы не можем сейчас сказать, какая это именно ракета, но мы догадываемся и знаем ее название".

По его словам, Украина не остановит расследования этой катастрофы, несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, поскольку будет требовать наказания виновных.

"Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали", - сказал Данилов.

9 января Данилов заявил интернет-изданию "Цензор.НЕТ": "Наша комиссия (прибывшая в Иран – ИФ) в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране".

Как сообщалось, самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #снбо #ps752 #данилов
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