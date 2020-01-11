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14:31 11.01.2020

МАУ обязалась доставить тела погибших украинцев из Киева

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МАУ обязалась доставить тела погибших украинцев из Киева

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) обязалась доставить тела погибших пассажиров потерпевшего крушение рейса Тегеран-Киев их семьям по месту проживания после того, как иранская сторона позволит привезти их на родину.

Об этом президент МАУ Евгений Дыхне сообщил на брифинге в международном аэропорту"Борисполь" в субботу.

"Если иранская сторона (расследования - ИФ) будет готова отдать тела погибших, то украинская сторона готова их забирать", - сообщил Дыхне.

Президент МАУ также заявил, что авиакомпания готова доставить все тела родственникам, если украинский борт заберет все тела в Украину. "Тогда мы готовы доставить их из Киева до тех городов, где находятся родственники погибших", – подтвердил он.

Он также отметил, что тела погибших в ходе крушения лайнера находятся в четырех больницах в Тегеране.

"У медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтобы установить все ДНК на месте. Они торопятся сделать это как можно быстрее", - заявил Дыхне.

По его словам, большинство тел будет передано земле в Иране, поскольку, несмотря на то, с какими паспортами большинство пассажиров находилось на борту самолета, преимущественно это были люди иранского происхождения и их родственники проживают в Иране.

"Министерство иностранных дел Украины плотно и постоянного занимается вопросом того, чтобы вернуть тела погибших украинцев в Украину. Есть надежда, что они вернутся вместе с тем грузовым бортом, который привез украинскую комиссию", - отметил президент МАУ.

Однако Дыхне уточнил, что у него нет информации, как много времени понадобится на подобные действия.

Теги: #мау #тела #ps752 #дыхне
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