События

14:11 11.01.2020

Из-за транспортного происшествие возможны задержки пассажирских поездов –Укрзализныця

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Из-за транспортного происшествие возможны задержки пассажирских поездов –Укрзализныця

АО "Укрзализныця" сообщает о возможных задержках пассажирских поездов в связи с ДТП в районе железнодорожной станции в Кировоградской области

В субботу в 10:55 в районе железнодорожной станции Счастливая (Кировоградская область) произошло транспортное происшествие с участием автомотрисы и грузового поезда. Травмированных и пострадавших нет, сообщает пресс-служба "Укрзализныци". Для ликвидации последствий аварии задействованы восстановительный поезд. Обстоятельства выясняются.

"Из-за столкновения задерживаются такие поезда: № 738 Запорожье - Киев на 29 минут № 243 Днепр - Ивано-Франковск - на 1час 4 минут, № 732 Киев - Запорожье - на 1 час 48 минут (ориентировочное время задержки этого поезда на отправку обратно из Запорожья в Киев составляет 40 минут)", - отмечается в сообщении

Теги: #дтп #укрзализныця #желдорога
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