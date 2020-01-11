МАУ не отложила рейс из Тегерана из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны – президент авиакомпании

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) не отложила рейс из Тегерана в связи с отсутствием информации о наличии угрозы от иранской стороны, заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" никакой информации о возможных угрозах у авиакомпании не было. На момент вылета из аэропорта Тегерана абсолютно точно так же никакой информации не было, и никаких решений со стороны ответственных администраций не было нам доведено" – сказал он на брифинге а аэропорту "Борисполь" в субботу.