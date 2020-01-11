Верховный лидер Ирана выразил соболезнования в связи с крушением украинского самолета

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний после того, как иранские военные признали, что сбили лайнер по ошибке, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Хаменеи выразил "глубокое сочувствие" и призвал вооруженные силы страны "выявить вероятные проблемы", чтобы гарантировать, что подобная ситуация не случится вновь, отмечает агентство со ссылкой на заявление верховного лидера. Произошедшее Хаменеи назвал "болезненным инцидентом".

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь с пятницы на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.