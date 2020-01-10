События

21:34 10.01.2020

Полиция в Черновцах задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью

1 мин читать

Правоохранители задержали 38-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь свою семью, сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"На спецлинию "102" поступило сообщение, что в больницу доставлена несовершеннолетняя жительница Черновцов с ожогами, которые она получила в результате возгорания дома", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители установили, что в частном доме между 38-летним мужчиной и его 43-летней сожительницей возник спор, после чего 16-летняя дочь пыталась успокоить отца.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на замечания не реагировал и вел себя агрессивно. Взяв из подсобного помещения бутылку с бензином, облил им комнату и дочь. Жидкость попала на горячую печь и загорелась. Огонь мгновенно перекинулся на 16-летнюю девушку", - сообщили в полиции.

Отмечается, что мужчина, оставив в доме жену и троих детей, скрылся с места преступления. Однако в течение часа полицейские разыскали злоумышленника и доставили в отделение полиции.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и п.1 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Шевченковский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шестьдесят суток без альтернативы внесения залога.

Теги: #черновцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:01 22.11.2019
В Черновицкой области ранены трое контрабандистов, которые при попытке побега намеревались сбить автомобилем пограничников - Госпогранслужба

В Черновицкой области ранены трое контрабандистов, которые при попытке побега намеревались сбить автомобилем пограничников - Госпогранслужба

20:45 24.10.2019
Гончарук дал начальнику ГФС в Черновицкой области неделю, чтобы найти помещение для таможни

Гончарук дал начальнику ГФС в Черновицкой области неделю, чтобы найти помещение для таможни

11:32 20.08.2019
В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

В Черновцах сообщили о минировании детсадов, банков и кафе – всего почти 100 объектов

02:33 18.08.2019
В Черновцах арестовали мужчину за смертельное избиение сожительницы

В Черновцах арестовали мужчину за смертельное избиение сожительницы

11:24 23.07.2019
Горсовет Черновцов 29 августа может рассмотреть петицию о запрете в городе ЛГБТ-мероприятий

Горсовет Черновцов 29 августа может рассмотреть петицию о запрете в городе ЛГБТ-мероприятий

05:27 10.06.2019
У жителя Черновцов изъяли два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 000 грн - полиция

У жителя Черновцов изъяли два килограмма амфетамина и взрывные пакеты на общую сумму 600 000 грн - полиция

12:40 24.05.2019
В Черновцах до конца 2022г запланировано открытие двух ТРЦ - UTG

В Черновцах до конца 2022г запланировано открытие двух ТРЦ - UTG

14:17 23.04.2019
Суд восстановил Каспрука в должности мэра Черновцов

Суд восстановил Каспрука в должности мэра Черновцов

21:04 30.03.2019
Черновицкие полицейские принудительно вернули иностранца-нарушителя в страну происхождения

Черновицкие полицейские принудительно вернули иностранца-нарушителя в страну происхождения

21:02 30.03.2019
Черновицкие полицейские принудительно вернули иностранца-нарушителя в страну происхождения

Черновицкие полицейские принудительно вернули иностранца-нарушителя в страну происхождения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция в Черновцах задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью

В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

СБУ в Днепре блокировала масштабный сбыт контрафактного алкоголя

Во Львовской области на границе с Польшей задержали груз с 100 тыс. таблеток прекурсоров

Экс-глава Харьковской ОГА Светличная намерена участвовать в местных выборах-2020

Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

У Киева нет оснований говорить, что Тегеран не координирует свою деятельность с Украиной по расследованию крушения лайнера

Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА