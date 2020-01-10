События

15:58 10.01.2020

Трое украинских военных пострадали в результате взрыва беспилотника боевиков на Донбассе в четверг

1 мин читать
Трое украинских военных пострадали в результате взрыва беспилотника боевиков на Донбассе в четверг

Трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Таким образом, совокупные боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили пять военнослужащих, один из которых погиб и четверо были госпитализированы, отмечается в сообщении.

"Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы. Сейчас раненные военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в штабе ООС.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом украинском военнослужащих в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг.

Теги: #оос #беспилотник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:55 10.01.2020
Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет

07:14 10.01.2020
Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС

Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб, один получил ранения – штаб ООС

18:22 09.01.2020
Украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

Украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

13:11 09.01.2020
Боевики заставляли перевозчиков с ОРДЛО собирать базу потенциальных диверсантов - СБУ

Боевики заставляли перевозчиков с ОРДЛО собирать базу потенциальных диверсантов - СБУ

11:05 09.01.2020
Боевики не пустили СММ ОБСЕ через блокпост Верхнешироковского - украинская сторона СЦКК

Боевики не пустили СММ ОБСЕ через блокпост Верхнешироковского - украинская сторона СЦКК

07:44 09.01.2020
Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих

Боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих

18:52 08.01.2020
Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие массированных обстрелов боевиков из 120-мм минометов

Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие массированных обстрелов боевиков из 120-мм минометов

13:30 08.01.2020
С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы

С начала суток на Донбассе обстрелы не зафиксированы

07:09 08.01.2020
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали

13:47 07.01.2020
Бойцы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении ЗРК там речь не идет - Украинская сторона СЦКК

Бойцы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении ЗРК там речь не идет - Украинская сторона СЦКК

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране

Секретарь СНБО Украины обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции расследование причин крушения самолета "МАУ" в Иране

Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве и получили важные данные по авиакатастрофе в Тегеране

Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин в подвале дома на Оболони

СБУ вывела из ОРДО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Авиационные власти Армении опровергают сообщения о планах открыть регулярные рейсы Ереван-Симферополь

Иранские власти уже зачистили от обломков все место крушения украинского самолета

США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране

"Украэрорух" получил сертификат по подготовке авиадиспетчеров по новым правилам

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

В ходе конфликта в Алексеевской колонии к 22 осужденным были применены дубинки и наручники

Катастрофа украинского самолета в Иране не должны быть политизирована

Кабмин повысил оклад генпрокурора почти до 94 тыс грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА