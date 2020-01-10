Трое украинских военных пострадали в результате взрыва беспилотника боевиков на Донбассе в четверг

Трое украинских военнослужащих получили ранения и боевые травмы в результате взрыва беспилотного летательного аппарата незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Таким образом, совокупные боевые потери Объединенных сил за минувшие сутки, 9 января, составили пять военнослужащих, один из которых погиб и четверо были госпитализированы, отмечается в сообщении.

"Факт ранения троих военнослужащих был подтвержден после выяснения всех обстоятельств происшествия. Так, стало известно, что в результате взрыва вражеского БПЛА вблизи наших позиций один украинский защитник получил множественные осколочные ранения и еще двое получили акубаротравмы. Сейчас раненные военные находятся в военно-лечебных учреждениях, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь", - рассказали в штабе ООС.

Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом украинском военнослужащих в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в четверг.