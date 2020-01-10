Кабмин повысил оклад генпрокурора почти до 94 тыс грн

Кабинет министров Украины повысил месячный должностной оклад генерального прокурора Украины на 56 тыс 648 грн до 93 тыс 648 грн.

Согласно постановлению №1155 от 11 декабря 2019 года, правительство утвердило схему должностных окладов прокуроров Офиса генерального прокурора. В частности, оклад генпрокурора установлен на уровне 93 тыс 648 грн (ранее 37 тыс. грн), его первого заместителя – 89 тыс 326 грн (ранее 34 тыс. грн), заместителя – 86 тыс 445 грн (ранее 32 тыс. грн).

Начальнику департамента установлен оклад 40 тыс 341 грн, замначальнику департамента – 39 тыс 188 грн, прокурорам – 28 тыс 815 грн, руководителю областной прокуратуры – 38 тыс 038 грн, первому замруководителю областной прокуратуры – 36 тыс 306 грн, замруководителя областной прокуратуры – 34 тыс 578 грн, руководителю окружной прокуратуры – 32 тыс 273 грн, первому замруководителю окружной прокуратуры 31 тыс 408 грн, замруководителю окружной прокуратуры – 29 тыс 967 грн.

Также Кабмин предоставил право руководителям органов прокуратуры в пределах установленного фонда оплаты труда устанавливать надбавку за интенсивность труда или за выполнение особо важной работы в размере до 100% должностного оклада.

Отмечается, что в случае несвоевременного выполнения задач, ухудшение качества работы и нарушения трудовой дисциплины указанная надбавка отменяется или размер ее уменьшается.

Также может устанавливаться ежемесячная надбавка за выслугу лет при наличии стажа работы: свыше одного года - в размере 10%, свыше трех лет – 15%, свыше пяти лет – 18%, свыше 10 лет – 20%, свыше 15 лет – 25%, свыше 20 лет – 30%, свыше 25 лет – 40%, свыше 30 лет – 45%, свыше 35 лет – 50% должностного оклада.

Кроме того, устанавливается надбавка за выполнение обязанностей временно отсутствующего прокурора, который находится на административной должности, или по вакантной административной должности - в размере 50% должностного оклада по должности временно отсутствующего прокурора или по вакантной должности пропорционально дополнительной нагрузке.

Среди прочего, предусматривается надбавка к должностным окладам государственных экспертов по вопросам тайн и специалистов, привлекаемых к подготовке решений и заключений государственных экспертов по вопросам тайн, а также компенсация за работу, которая предусматривает доступ к государственной тайне.

Кроме того, руководители органов прокуратуры могут осуществлять премирование прокуроров в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в пределах фонда премирования, образованного в размере не менее 10% должностных окладов и экономии фонда оплаты труда. Также предоставлять прокурорам материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного основного отпуска в размере, не превышающем среднемесячной заработной платы прокурора.

Также документом предусмотрена выплата прокурорам органов прокуратуры: надбавки за знание и использование в работе иностранного языка: одного европейского - в размере 10%, одного восточного, угро-финского или африканского – 15%, двух и более языков – 25% должностного оклада; доплату за ученую степень доктора философии (кандидата наук) или доктора наук по соответствующей специальности - в размерах соответственно 5 и 10% должностного оклада; надбавку за почетное звание "заслуженный" - в размере 5% должностного оклада.