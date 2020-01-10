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14:53 10.01.2020

В Нью-Йорке пришлось вывести из эксплуатации 298 новых вагонов метро

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Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) вывело из эксплуатации 298 новых вагонов метро из-за неисправных дверей. Это решение было принято после двух инцидентов, в которых никто не пострадал, заявил президент MTA Энди Байфорд.

Вагоны метрополитену поставила канадская компания Bombardier по контракту за $600 млн. Байфорд пообещал привлечь производителя к ответственности за случившееся. The Wall Street Journal напоминает, что вагоны были поставлены с задержкой в три года из-за других, ранее выявленных неполадок.

Представитель Bombardier заявил Canadian Press, что в новых вагонах две двери работали со сбоями, поскольку их не откалибровал поставщик. Сейчас в Bombardier проверяют остальные вагоны на предмет возможной доотладки. Для этого компания решила нанять дополнительных сотрудников, чтобы работы продолжались круглосуточно. MTA попросила сторонюю компанию проконтролировать эти проверки, сказал Байфорд.

Двери для вагонов поставила китайская Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co. Ее представитель сказал WSJ, что компания сотрудничает с Bombardier и MTA для урегулирования проблемы.

Казначей Нью-Йорка Скотт Стрингер возложил ответственность за эти накладки на MTA. Он напомнил, что недавняя проверка выявила неспособность управления соблюдать сроки и другие условия контрактов с поставщиками, технические сбои и другие структурные проблемы. Аудит контракта с Bombardier, проведенный в декабре еще до истории с новыми вагонами, показал, что трехлетняя задержка поставок стоила налогоплательщикам дополнительные миллионы долларов.

Теги: #сша #нью_йорк #bombardier #метрополитен
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