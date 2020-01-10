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12:55 10.01.2020

Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет

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Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских военнослужащих на востоке Украины с начала суток по состоянию на 12.30 пятницы.

"Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Украины.

Боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Минобороны также напомнили, что за минувшие сутки, 9 января, боевики открывали огонь 6 раз. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.

Теги: #оос #минобороны #боевики #сводка
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