Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет

Незаконные вооруженные формирования два раза обстреляли позиции украинских военнослужащих на востоке Украины с начала суток по состоянию на 12.30 пятницы.

"Потерь с нашей стороны нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства обороны Украины.

Боевики вели обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Минобороны также напомнили, что за минувшие сутки, 9 января, боевики открывали огонь 6 раз. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один был ранен.