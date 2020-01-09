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20:38 09.01.2020

В Тегеране отвергают версию о том, что украинский лайнер был сбит системами ПВО

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В Тегеране отвергают версию о том, что украинский лайнер был сбит системами ПВО

В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер был сбит.

"С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны", - приводит иранское агентство ISNA слова главы иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде.

Американский журнал Newsweek ранее в четверг сообщил со ссылкой на ряд источников, что лайнер "Боинг-737" авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" (МАУ), потерпевший крушение под Тегераном, вероятно, случайно, мог быть уничтожен иранскими системами ПВО.

"Украинский рейс, который разбился возле Тегерана, был сбит зенитным ракетным комплексом, заявили Newsweek сотрудник Пентагона, высокопоставленный сотрудник разведки США и служащий иракской разведки", - пишет журнал.

Пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Теги: #версия #мнение #иран #авиакатастрофа
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