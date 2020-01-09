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16:19 09.01.2020

Данилов: сейчас есть 7 версий крушения авиалайнера "МАУ" в Тегеране, в том числе 4 открытых общественности и 3 – закрытых

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Данилов: сейчас есть 7 версий крушения авиалайнера "МАУ" в Тегеране, в том числе 4 открытых общественности и 3 – закрытых

В настоящее время всего рассматривается 7 версий причин крушения самолета Boeing-737 авиакомпании "МАУ" в Тегеране (Иран), четыре из которых были обнародованы, а еще три пока не разглашаются, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Основной версии на сегодняшний день не существует. У нас сегодня есть четыре открытые и три закрытые (версии – ИФ). Я могу сказать, что "Восток – дело тонкое", с самого утра работает наша группа там, но нужно очень осторожно к этому относиться. Мы сейчас сотрудничаем с иранской стороной для того, чтобы мы получили максимальный доступ. Часть людей уже работают на месте события", - сказал Данилов в четверг днем в эфире телеканала "Украина 24".

Вместе с тем, в комментарии "Радио Свобода" секретарь СНБО отметил, что о наличии у экспертов какой-то основной версии пока речи не идет, как и о преобладании одной над другими.

"… здесь нет гонки, СНБО - не пиар-агентство, мы работаем с доказательствами, мы работаем с информацией. Когда та или иная версия будет иметь больше или меньше подтверждение, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет", - указал Данилов.

Касательно же участвующих в расследовании украинских специалистов, то по словам секретаря СНБО, "эти эксперты являются лучшими специалистами, которые есть в нашей стране. Они занимались вопросами относительно "Бука" (ЗРК "Бук" – ИФ), которым был сбит самолет на территории Донецкой области".

Ранее в четверг Данилов сообщал о проходившем в Иране совещании с участием представителей компетентных органов этой страны, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации, на котором рассматривались, в том числе, 4 основных версии ЧП.

"Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор", так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта", - сказал секретарь СНБО.

В свою очередь редактор интернет-издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в Facebook со ссылкой на источники, что по данным на 14.00 из государственной комиссии по расследованию обстоятельств гибели украинского "Боинга" в Тегеране - "на двигателях нет следов пожара".

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.

В связи с катастрофой авиалайнера в Тегеране в Украине указом президента 9 января объявлено днем траура.

Теги: #мау #снбо #данилов #иран #авиакатастрофа
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