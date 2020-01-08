На борту разбившегося в Тегеране Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа

Согласно информации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на борту самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который потерпел крушение в Иране, находились 11 украинских граждан.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - сообщила пресс-служба СНБО в Facebook.

Сервис Aviation Newsroom, отслеживающий данные о полетах воздушных судов, подтверждает информацию об 11 погибших в результате авиакатастрофы гражданах Украины.

В сообщении сервиса в соцсети Twitter говорится, что 73 из общего числа погибших – граждане Канады, 71 – граждане Ирана, 8 – граждане Швеции, 6 – граждане Афганистана, 4 – граждане Германии, 3 – граждане Великобритании.

Иранское агентство ISNA тоже обнародовало список тех, кто был на борту.

Согласно спискам, в самолете находились украинцы: Ольга Кобюк, Елена Малахова, Игорь Матков, Денис Лыхно, Сергей Хоменко, Екатерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Владимир Гапоненко, Юлия Сологуб, Алексей Наумкин.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс "Тегеран-Киев", разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета. По данным СНБО, на борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа. В департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что все они погибли.