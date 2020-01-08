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07:53 08.01.2020

Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Иране

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Зеленский выразил соболезнования в связи с катастрофой украинского пассажирского самолета в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета возле Тегерана.

"Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списков погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа", – написал Зеленский в Телеграм-канале в среду.

Теги: #зеленский #самолет #соболезнования #иран
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