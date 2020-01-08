Пентагон подтвердил ракетные удары Ирана по венным базам США в Ираке

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что вечером во вторник Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (22:30 Киев вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", добавил Хоффман.

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.