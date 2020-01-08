События

03:13 08.01.2020

Пентагон подтвердил ракетные удары Ирана по венным базам США в Ираке

1 мин читать
Пентагон подтвердил ракетные удары Ирана по венным базам США в Ираке

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что вечером во вторник Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (22:30 Киев вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

"Совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана", добавил Хоффман.

Удары, по его словам, были нанесены по базам в Аль-Асаде и Эрбиле, где размещен персонал ВВС США и коалиции.

США принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности своих военных и военных стран коалиции. Ведется работа по оценке ущерба от нанесенных ударов, сказал Хоффман.

Теги: #сша #базы #удар #пентагон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:28 08.01.2020
США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани – Трамп

США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани – Трамп

10:31 07.01.2020
Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими

Парламент Ирана принял законопроект, называющий все ВС США террористическими

10:31 07.01.2020
Президент Украины проинформировал госсекретаря США о планах по восстановления мира на Донбассе

Президент Украины проинформировал госсекретаря США о планах по восстановления мира на Донбассе

07:54 07.01.2020
Администрация США приступила к подготовке пакета санкций против Ирака – газета

Администрация США приступила к подготовке пакета санкций против Ирака – газета

05:45 07.01.2020
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

04:30 07.01.2020
Помпео поблагодарил Эр-Рияд за поддержку США в противодействии Ирану – госдеп

Помпео поблагодарил Эр-Рияд за поддержку США в противодействии Ирану – госдеп

03:16 07.01.2020
В Пентагоне подтвердили, что США пока не планируют вывод войск из Ирака

В Пентагоне подтвердили, что США пока не планируют вывод войск из Ирака

03:11 07.01.2020
Ельченко официально возглавил посольство Украины в США- посольство

Ельченко официально возглавил посольство Украины в США- посольство

02:12 07.01.2020
Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

02:03 07.01.2020
Ельченко официально возглавил посольство Украины в США - СМИ

Ельченко официально возглавил посольство Украины в США - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

ПОСЛЕДНЕЕ

Экспресс в аэропорт Борисполь совершил вынужденную остановку, не выезжая за пределы Киева

Церковь может быть посредником в решении конфликта на Донбассе - Сивохо

Зеленский надеется на углубление отношений с Испанией после избрания Педро Санчеса главой ее правительства

ЕС, Великобритания, Германия, Италия и Франция обсудили в Брюсселе ситуацию в Ливии

НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

Госпогранслужба запретит въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, во время встречи с которой были задержаны активисты движения "Отпор"

Рейтинг Украины в Индексе паспортов снизился на два пункта

В Одессе мужчина подорвал гранату на кухне общежития, три человека пострадали

Бойцы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении ЗРК там речь не идет - Украинская сторона СЦКК

"Джокер" Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА