События

20:55 07.01.2020

ЕС, Великобритания, Германия, Италия и Франция обсудили в Брюсселе ситуацию в Ливии

3 мин читать
ЕС, Великобритания, Германия, Италия и Франция обсудили в Брюсселе ситуацию в Ливии

На встрече в Брюсселе во вторник с главами МИД Великобритании, Германии, Италии, Франции была выражена обеспокоенность по поводу ситуации в Ливии и поддержка Берлинского процесса, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По его словам, встреча закончилась с хорошим результатом.

"Мы договорились о совместном заявлении, в котором призываем немедленно прекратить любую дальнейшую эскалацию насилия, а также внешнее вмешательство, которое усиливается в последние дни", - сказал Боррель на пресс-конференции, состоявшейся после совещания.

"Обеспокоенные ситуацией в Ливии и Иране, мы созвали чрезвычайный совет по иностранным делам, запланированный на эту пятницу. Сегодня с моими коллегами-министрами мы согласились с тем, что первоочередная задача - прекратить боевые действия в Триполи и вокруг него, и потребовали их немедленного прекращения", - продолжил глава дипломатии ЕС.

Он подчеркнул: "Любая эскалация, а также любое внешнее вмешательство только сделают конфликт более продолжительным, принесут больше страданий простым людям в Ливии, усугубят разногласия в стране, увеличат риск ее раскола, распространят нестабильность по всему региону и усилят угрозу терроризма".

Боррель отметил, что Ливия является приоритетом для Европейского союза, и ЕС будет активно взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами в своих усилиях по прекращению военных действий и возобновлению политического диалога.

"Мы знаем, что ситуация ухудшается день ото дня, и единственным решением для Ливии - мы повторяем это еще раз - должны быть политические переговоры между сторонами. Военного решения не существует", - сказал глава европейской дипломатии.

Он сообщил, что участники встречи также призвали к строгому соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия. Они надеются, что возглавляемый Германией Берлинский процесс сможет разработать решения для ливийского кризиса.

"В следующую пятницу мы обсудим с остальными государствами-членами, как действовать в будущем", - напомнил Боррель о созыве внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам 10 января.

Отвечая на вопросы, он подтвердил, что намерение ЕС найти политическое решение подразумевает контакты "со всеми участниками ливийского процесса". То есть переговоры должны вестись как с главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, так и с главнокомандующим Ливийской национальной армией генералом Халифой Хафтаром.

Боррель также объяснил, что, говоря о внешнем вмешательстве, усилившемся в последние дни, имел в виду Турцию.

"Очевидно, что это указывает на решение Турции о вмешательстве со своими войсками в Ливии, которое мы отвергаем и которое усиливает наши опасения по поводу ливийской ситуации. Я сказал это не очень четко, но для того, кто хочет понять, ясно, что, когда я говорю об этом усилившемся вмешательстве, я имею в виду вмешательство Турции", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Во встрече в Брюсселе помимо Борреля принимали участие министры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Германии - Хайко Маас, Италии - Луиджи Ди Майо и Франции - Жан-Ив Ле Дриан.

Теги: #ес #бельгия #ситуация #ливия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:38 07.01.2020
Будут проведены специальные заседания Еврокомиссии и Совета ЕС по ситуации вокруг Ирака и Ирана - глава ЕК

Будут проведены специальные заседания Еврокомиссии и Совета ЕС по ситуации вокруг Ирака и Ирана - глава ЕК

08:42 06.01.2020
Совет безопасности ООН в понедельник осудит ситуацию в Ливии

Совет безопасности ООН в понедельник осудит ситуацию в Ливии

01:34 06.01.2020
Конфликт США и Ирана: Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза

Конфликт США и Ирана: Германия инициирует встречу глав МИД стран Евросоюза

07:51 04.01.2020
Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии для противостояния иностранной агрессии

Хафтар объявил о всеобщей мобилизации в Ливии для противостояния иностранной агрессии

01:03 04.01.2020
Новый кризис в Ираке может подорвать усилия по его стабилизации - глава дипломатии ЕС

Новый кризис в Ираке может подорвать усилия по его стабилизации - глава дипломатии ЕС

12:40 03.01.2020
Жители Финляндии оказались самыми счастливыми среди населения северной Европы

Жители Финляндии оказались самыми счастливыми среди населения северной Европы

12:22 03.01.2020
ЕС обеспокоен решением парламента Турции об отправке войск в Ливию

ЕС обеспокоен решением парламента Турции об отправке войск в Ливию

18:26 02.01.2020
В Каире осудили решение Турции направить военных в Ливию

В Каире осудили решение Турции направить военных в Ливию

17:17 02.01.2020
Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию

Парламент Турции поддержал отправку войск в Ливию

11:50 02.01.2020
Кулеба отмечает неясность перспективы "плана Маршалла для Украины", но благодарен за оказываемую с 2014 года помощь ЕС

Кулеба отмечает неясность перспективы "плана Маршалла для Украины", но благодарен за оказываемую с 2014 года помощь ЕС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский надеется на углубление отношений с Испанией после избрания Педро Санчеса главой ее правительства

НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

Госпогранслужба запретит въезд в Украину российскому блогеру Митрошиной, во время встречи с которой были задержаны активисты движения "Отпор"

Рейтинг Украины в Индексе паспортов снизился на два пункта

В Одессе мужчина подорвал гранату на кухне общежития, три человека пострадали

Бойцы ООС не нарушили Минские договоренности, поскольку об отведении ЗРК там речь не идет - Украинская сторона СЦКК

"Джокер" Тодда Филлипса стал лидером по числу номинаций на премию BAFTA

На Донбассе военные зафиксировали один обстрел со стороны боевиков с начала суток

Космический корабль Cargo Dragon отстыковался от МКС, после схождения с орбиты приводнится в Тихом океане

Около 35 человек погибли в давке на похоронах Сулеймани в Иране

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА