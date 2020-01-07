ЕС, Великобритания, Германия, Италия и Франция обсудили в Брюсселе ситуацию в Ливии

На встрече в Брюсселе во вторник с главами МИД Великобритании, Германии, Италии, Франции была выражена обеспокоенность по поводу ситуации в Ливии и поддержка Берлинского процесса, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По его словам, встреча закончилась с хорошим результатом.

"Мы договорились о совместном заявлении, в котором призываем немедленно прекратить любую дальнейшую эскалацию насилия, а также внешнее вмешательство, которое усиливается в последние дни", - сказал Боррель на пресс-конференции, состоявшейся после совещания.

"Обеспокоенные ситуацией в Ливии и Иране, мы созвали чрезвычайный совет по иностранным делам, запланированный на эту пятницу. Сегодня с моими коллегами-министрами мы согласились с тем, что первоочередная задача - прекратить боевые действия в Триполи и вокруг него, и потребовали их немедленного прекращения", - продолжил глава дипломатии ЕС.

Он подчеркнул: "Любая эскалация, а также любое внешнее вмешательство только сделают конфликт более продолжительным, принесут больше страданий простым людям в Ливии, усугубят разногласия в стране, увеличат риск ее раскола, распространят нестабильность по всему региону и усилят угрозу терроризма".

Боррель отметил, что Ливия является приоритетом для Европейского союза, и ЕС будет активно взаимодействовать со всеми соответствующими сторонами в своих усилиях по прекращению военных действий и возобновлению политического диалога.

"Мы знаем, что ситуация ухудшается день ото дня, и единственным решением для Ливии - мы повторяем это еще раз - должны быть политические переговоры между сторонами. Военного решения не существует", - сказал глава европейской дипломатии.

Он сообщил, что участники встречи также призвали к строгому соблюдению эмбарго ООН на поставки оружия. Они надеются, что возглавляемый Германией Берлинский процесс сможет разработать решения для ливийского кризиса.

"В следующую пятницу мы обсудим с остальными государствами-членами, как действовать в будущем", - напомнил Боррель о созыве внеочередного заседания Совета ЕС по иностранным делам 10 января.

Отвечая на вопросы, он подтвердил, что намерение ЕС найти политическое решение подразумевает контакты "со всеми участниками ливийского процесса". То есть переговоры должны вестись как с главой правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, так и с главнокомандующим Ливийской национальной армией генералом Халифой Хафтаром.

Боррель также объяснил, что, говоря о внешнем вмешательстве, усилившемся в последние дни, имел в виду Турцию.

"Очевидно, что это указывает на решение Турции о вмешательстве со своими войсками в Ливии, которое мы отвергаем и которое усиливает наши опасения по поводу ливийской ситуации. Я сказал это не очень четко, но для того, кто хочет понять, ясно, что, когда я говорю об этом усилившемся вмешательстве, я имею в виду вмешательство Турции", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Во встрече в Брюсселе помимо Борреля принимали участие министры иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, Германии - Хайко Маас, Италии - Луиджи Ди Майо и Франции - Жан-Ив Ле Дриан.