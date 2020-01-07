НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

Североатлантический альянс временно выведет некоторое число военнослужащих из Ирака в целях безопасности, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление сотрудника НАТО.

"Безопасность нашего персонала является первостепенной", - говорится в его заявлении.

Он не уточнил, о каком числе идет речь, но военнослужащих, по его словам, передислоцируют за пределы Ирака. "Мы не можем сообщать детали операций в целях гарантии безопасности наших военнослужащих", - сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне сообщил, что НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала.