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19:47 07.01.2020

НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

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НАТО выведет некоторое число военнослужащих из Ирака

Североатлантический альянс временно выведет некоторое число военнослужащих из Ирака в целях безопасности, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на заявление сотрудника НАТО.

"Безопасность нашего персонала является первостепенной", - говорится в его заявлении.

Он не уточнил, о каком числе идет речь, но военнослужащих, по его словам, передислоцируют за пределы Ирака. "Мы не можем сообщать детали операций в целях гарантии безопасности наших военнослужащих", - сказал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне сообщил, что НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала.

Теги: #ирак #военнослужащие #нато
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