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14:48 06.01.2020

Израиль рекомендовал дипломатам усилить меры безопасности после убийства иранского генерала Сулеймани

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Меры безопасности усилены в посольствах и консульствах Израиля после убийства в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает в понедельник израильская газета "Исраэль Хайом".

Израильским дипломатам рекомендовано принять чрезвычайные меры предосторожности и следить за каждым шагом.

По данным издания, позже в понедельник состоится заседание кабинета безопасности страны, на котором будут рассмотрены возможные угрозы со стороны Ирана.

"Нетаньяху (глава правительства Израиля) ожидает, что представители правительства и министры воздержатся от комментариев по поводу убийства Сулеймани", - отмечает "Исраэль Хайом".

Вскоре после известий об убийстве Сулеймани армия обороны Израиля была приведена в повышенную боевую готовность на границах с сектором Газа и Ливаном.

О гибели в Багдаде Сулеймани стало известно 3 января. Операция по его устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента США Дональда Трампа.

Позже верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

Теги: #безопасность #иран #израиль
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