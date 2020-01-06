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08:42 06.01.2020

Совет безопасности ООН в понедельник осудит ситуацию в Ливии

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В понедельник, как ожидается, Совет безопасности ООН за закрытыми дверями обсудит ситуацию в Ливии, сообщают СМИ со ссылками на дипломатов всемирной организации.

Вопрос будет обсуждаться по инициативе российской стороны в условиях, когда поддерживающая парламент, базирующийся на востоке страны, армия Халифы Хафтара осадила пригород Триполи, где заседает правительство национального согласия (ПНС), признанное ООН, а Турция в соответствии с решением своего парламента начла отправку военных в поддержку ПНС.

В пятницу минувшей недели генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в очередной раз призвал к немедленному прекращению огня в Ливии.

"Любая внешняя поддержка воюющих сторон лишь углубит продолжающийся конфликт и еще больше осложнит усилия по достижению мирного и всеобъемлющего политического решения", - говорилось в распространенном заявлении генсека.

Теги: #ливия #совбез #ситуация #оон
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Интерфакс-Украина
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