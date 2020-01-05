Организаторы бизнес-форума в Киеве отменили выступление Ирины Хакамады

Организаторы бизнес-форума "Форум больших мечтателей" (DreamBIG Forum), проведение которого анонсировано на 27 февраля в Киеве, отменили запланированное ранее выступление на нем российского экономиста, публициста и политического деятеля Ирины Хакамады.

"Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров - бизнес-тренер Ирина Хакамада - не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", - говорится в сообщении организаторов форума Taryan Group, опубликованном на их странице в Facebook в воскресенье.

"Бывают решения, которые на первый взгляд кажутся правильными и интересными. Эти решения не приходят сами. О них просят, их рекомендуют и ждут многие. Но такие решения похожи на айсберг, который под водой может оказаться намного больше и сложнее, чем над ее поверхностью… Мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями. Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы", - пояснили организаторы мероприятия.

Ранее сообщение о приезде Хакамады в Украину и анонсированное выступление на бизнес-форуме в Киеве вызвало резкую реакцию в соцсетях, где ее обвинили в поддержке аннексии Крыма. Ряд СМИ опубликовали ее выступление на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2014 году, в котором она поздравила его и назвала "победителем" за аннексию полуострова, которую расценила, как "супероперацию без единого выстрела", а также заявила, что "войну начинали не мы".