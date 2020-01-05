Печерский суд Киева освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета Соболева

Печерский суд Киева освободил из-под стражи Гелани Межиев и Павла Никифорова членов группы россиянина Юсупа Абуева, предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, сообщает интернет-издание "Громадське".

"Межиева, Никифорова, а также Алексея Величко и Дмитрия Онуфриенко подозревают в вымогательстве денежных средств путем применения насилия и угроз убийством", – говорится в сообщении на сайте издания со ссылкой на депутата Киевского горсовета Алексея Новикова, одного из потерпевших по делу о вымогательстве денег членами группы.

Ранее суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест для Величко.

Заседание по Онуфриенко перенесено из-за отсутствия адвоката.

Как сообщалось, вечером 1 декабря 2019 года неизвестные в центре Киева открыли огонь по автомобилю "Range Rover", в котором в это время находились ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев и его малолетний сын. От полученных ранений ребенок скончался в машине "скорой помощи".

Начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева. Один из них родом из западной Украины, другой - из центральной.

Правоохранители рассматривают в качестве основных версий совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственную и профессиональную деятельность Соболева.

На момент преступления в машине, кроме погибшего ребенка, находился сам депутат, его супруга и ещё одна женщина - член семьи.

2 декабря полиция Киева сообщила о подозрении двоим задержанным по пп.2, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, предусматривающим наказание до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. 4 декабря Шевченковский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права залога.