В воскресенье в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе

В воскресенье, 5 января, в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По информации пресс-службы корпорации, в первое воскресенье 2020 года в столице ожидается небольшой снег. Осадки прогнозируются сутра (с 5.00 до 11.00), снег возможен после обеда. Температура будет колебаться от 0 до +2 С.

Кроме того, в "Киевавтодоре" подчеркнули, что в ночь на понедельник, 6 января, прогнозируется мороз.

"Киевавтодор" готов к снегу. Имеем 418 единиц снегоуборочной техники. Улицы будем обрабатывать противогололедными средствами", – говорится в сообщении на странице корпорации в Фейсбук в субботу вечером.

В "Киевавтодоре" призвали водителей быть внимательными на дорогах.