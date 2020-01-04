События

23:34 04.01.2020

В воскресенье в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе

1 мин читать
В воскресенье в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе

В воскресенье, 5 января, в Киеве ожидается небольшой снег, снегоуборочная техника готова к работе, сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

По информации пресс-службы корпорации, в первое воскресенье 2020 года в столице ожидается небольшой снег. Осадки прогнозируются сутра (с 5.00 до 11.00), снег возможен после обеда. Температура будет колебаться от 0 до +2 С.

Кроме того, в "Киевавтодоре" подчеркнули, что в ночь на понедельник, 6 января, прогнозируется мороз.

"Киевавтодор" готов к снегу. Имеем 418 единиц снегоуборочной техники. Улицы будем обрабатывать противогололедными средствами", – говорится в сообщении на странице корпорации в Фейсбук в субботу вечером.

В "Киевавтодоре" призвали водителей быть внимательными на дорогах.

Теги: #киев #снег #дороги
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:19 05.01.2020
Печерский суд Киева освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета Соболева

Печерский суд Киева освободил из-под стражи фигурантов дела о покушении на депутата Киевоблсовета Соболева

22:21 04.01.2020
Две девушки убиты в Киеве на арендованной квартире, открыто дело

Две девушки убиты в Киеве на арендованной квартире, открыто дело

20:09 04.01.2020
Показа мод в здании костела Святого Николая в Киеве не будет – Бородянский

Показа мод в здании костела Святого Николая в Киеве не будет – Бородянский

03:30 04.01.2020
В Киеве в результате ДТП столкнулись три автомобиля, один водитель погиб - полиция

В Киеве в результате ДТП столкнулись три автомобиля, один водитель погиб - полиция

13:46 03.01.2020
Проезд вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской днем 7 января перекроют

Проезд вдоль Владимирского проезда и улицы Владимирской днем 7 января перекроют

20:11 02.01.2020
В Закарпатской области голова сельсовета присвоил около 1 млн грн, выделенных на ремонт дорог

В Закарпатской области голова сельсовета присвоил около 1 млн грн, выделенных на ремонт дорог

16:35 02.01.2020
В перестрелке на Печерске в Киеве ранены два человека

В перестрелке на Печерске в Киеве ранены два человека

14:56 02.01.2020
В Киеве начали работу пункты сбора новогодних ёлок

В Киеве начали работу пункты сбора новогодних ёлок

20:33 01.01.2020
Нарушений во время факельного шествия по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры не зафиксировано

Нарушений во время факельного шествия по случаю 111-летия со дня рождения Бандеры не зафиксировано

19:18 01.01.2020
В Киеве проходит факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Степана Бандеры

В Киеве проходит факельное шествие по случаю 111-летия со дня рождения Степана Бандеры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих

На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих

В Карпатах прошли испытания военного самолета Ил-76МД

Боевики обстреляли позиции ООС в районе Новолуганского - Минобороны

Чумак представил прокуроров Ровенской и Тернопольской областей

ПОСЛЕДНЕЕ

Выступавшего в Крыму музыканта Dr. Albanа впустили в Украину после вмешательства Зеленского

Три человека погибло на пожаре в Киевской области

Ответ Ирана на убийство Сулеймани положит конец пребыванию США в регионе

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены двое украинских военнослужащих

К ПЦУ присоединились около 600 приходов Московского патриархата

В Черновцах задержан фальшивомонетчик

В Украине увеличен размер алиментов

Трамп грозит нанести удары по 52 иранским объектам в случае атак Тегерана против американцев

Киев и Вашингтон продолжают переговоры о военной помощи Украине

В плену боевиков на Донбассе остается около 300 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА