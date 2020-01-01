Помпео переносит поездку в Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за ситуации в Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео из-за беспорядков в Ираке принял решение перенести на более поздний срок турне, в ходе которого он собирался в начале января посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, сообщает в среду госдеп.

"Госсекретарь Помпео вынужден перенести визит в Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр в связи с тем, что ему необходимо остаться в Вашингтоне, чтобы отслеживать ситуацию в Ираке и обеспечивать безопасность американцев на Ближнем Востоке", - говорится в переданном СМИ заявлении.

В нем подчеркивается, что в скором времени будут определены новые даты для этой поездки. Изначально предполагалось, что она пройдет с 3 по 7 января.

Во вторник и в среду протестующие предпринимали попытки ворваться на территорию посольства США в Багдаде. Президент США Дональд Трамп заявил, что за организацией беспорядков стоит Иран. К вечеру среды обстановка в районе американского посольства нормализовалась, протестующие прекратили свою акцию.