События

15:21 01.01.2020

Новый год на Софийской площади в центре Киева встретили более 100 тыс человек, на Контрактовой более 40 тыс – КГГА

1 мин читать
Новый год на Софийской площади в центре Киева встретили более 100 тыс человек, на Контрактовой более 40 тыс – КГГА

Новогодняя ночь в Киеве прошла спокойно, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в среду со ссылкой на оперативную информацию столичных спасателей.

"В течение ночи не поступило ни одного вызова для предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий и других спасательных мероприятий. По информации Департамента здравоохранения, к медикам, которые дежурили в местах проведения массовых мероприятий, в течение новогодней ночи обращения не поступали", - говорится в сообщении.

По данным КГГА, более 100 тысяч киевлян и гостей города встречали новый 2020 год на Софийской площади, где состоялся грандиозный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Празднование продолжится и 1 января: в 17:00 начнется концерт.

Продолжается празднование и на Контрактовой площади, на которую в новогоднюю ночь, по информации организаторов, посетили более 40 тысяч киевлян и гостей столицы. Здесь можно посетить стрит-арт каток, Резиденцию Святого Николая, покататься на большом колесе обозрения и горках.

"Всего в этом году программа новогодних и рождественских праздников в Киеве содержит 15 тематических событий, в рамках которых происходит не менее 100 различных мероприятий. Кроме того, в течение праздничного периода в районах города запланировано более 250 тематических мероприятий", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #празднование #новый_год
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:06 31.12.2019
В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

В Киеве вечером под Новый год ожидают дождь и мокрый снег

15:47 31.12.2019
В Киеве на время проведения праздничных мероприятий перекроют движение на центральных улицах

В Киеве на время проведения праздничных мероприятий перекроют движение на центральных улицах

14:54 31.12.2019
В Киеве могут закрыть на вход станцию метро "Золотые ворота" на время новогодних и рождественских мероприятий

В Киеве могут закрыть на вход станцию метро "Золотые ворота" на время новогодних и рождественских мероприятий

04:57 31.12.2019
В Голосеевском районе Киева задержали злоумышленника за кражу цифровой техники

В Голосеевском районе Киева задержали злоумышленника за кражу цифровой техники

18:31 30.12.2019
Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу, сообщение о минировании не подтвердилось

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу, сообщение о минировании не подтвердилось

17:47 30.12.2019
Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта после звонка о минировании

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта после звонка о минировании

17:46 30.12.2019
Прокуратура направила в суд дело об убийстве киевлянином собаки

Прокуратура направила в суд дело об убийстве киевлянином собаки

14:14 30.12.2019
Полиция в Украине будет работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь

Полиция в Украине будет работать в усиленном режиме в новогоднюю ночь

10:38 30.12.2019
Большинство украинцев будут в новогоднюю ночь дома

Большинство украинцев будут в новогоднюю ночь дома

09:47 29.12.2019
В 2019 в Киеве ввели в эксплуатацию 34 бюветных комплекса

В 2019 в Киеве ввели в эксплуатацию 34 бюветных комплекса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики с полуночи не открывали огонь на Донбассе – Минобороны

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Минимальная зарплата в Украине повысилась на 13%

В Украине начал действовать Избирательный кодекс

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 700 тысяч беженцев вернулись в Сирию в последние годы

В ближайшие дни в Украине установится прохладная погода без осадков, на дорогах местами гололедица

Боевики с полуночи не открывали огонь на Донбассе – Минобороны

В последний день 2019 года в Украину въехало на 15 тыс человек больше, чем выехало – Госпогранслужба

Хорватия приступает к выполнению полномочий председателя Совета ЕС

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Макрон в Новый год пообещал французам, что не откажется от разгневавшего их плана пенсионной реформы

КНДР больше не будет соблюдать мораторий на испытание ядерного оружия - Ким Чен Ын

Минимальная зарплата в Украине повысилась на 13%

Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке – Трамп

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА