События

21:25 30.12.2019

Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор"

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Кравцов уходит с поста главы "Укрзализныци" в "публичный сектор"

Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов обратился к Наблюдательному совету компании с просьбой прекратить контракт связи с переходом на работу в публичном государственном секторе.

"В последнее время ходило много разговоров о якобы конфликте "Укрзализныци" и Министерства инфраструктуры. Но мы командные игроки с единственной важной целью - улучшение состояния "Укрзализныци" и желанием эффективного развития украинской инфраструктуры. А это исключает любые конфликты и оставляет место исключительно конструктивным отношениям. После рассмотрения моего обращения о прекращении контракта в связи с переходом на работу в публичном государственном секторе на заседании Наблюдательного Совета уже в начале 2020 года, я уверен, что железнодорожная семья останется близкой для меня", - цитируются слова Кравцова в новогоднем обращении на сайте "Укрзализныци".

Больше подробностей и комментариев глава "Укрзализныци" пообещал раскрыть после принятия всех формальных решений.

Он также отметил, что за последние годы трансформация "Укрзализныци" стала одной из самых масштабных среди государственных компаний, и подчеркнул, что дальше ж/д компанию ждет переход на новый уровень.

Как сообщалось, Кабмин назначил Кравцова главой правления "Укрзализныци" в январе 2019 года. Официальный срок контракта с Кравцовым истекает в 2021 году.

Теги: #отставка #укрзализныця #украина #кравцов
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