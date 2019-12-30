Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта после звонка о минировании

Станция "Крещатик" столичного метрополитена закрыта вместе с пересадкой на "Майдан Независимости" после поступившего анонимного сообщения о минировании.

"Внимание! Станцию "Крещатик" + пересадку на "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в соцсети Facebook.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.