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17:47 30.12.2019

Станция метро "Крещатик" в Киеве закрыта после звонка о минировании

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Станция "Крещатик" столичного метрополитена закрыта вместе с пересадкой на "Майдан Независимости" после поступившего анонимного сообщения о минировании.

"Внимание! Станцию "Крещатик" + пересадку на "Майдан Незалежности" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в соцсети Facebook.

Информация об открытии станции будет опубликована сразу после завершения проверки.

Теги: #киев #метро #минирование
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Интерфакс-Украина
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