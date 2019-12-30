24 690 бутылок фальсифицированного алкоголя изъяли полицейские в Ривном

24 690 бутылок фальсифицированного алкоголя с поддельными акцизными марками обнаружили полицейские на территории подпольного склада в Ривном, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В рамках уголовного производства, открытого по статье 199 Уголовного кодекса Украины (изготовление, хранение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов, государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) под процессуальным руководством Ровенской местной прокуратуры правоохранители обнаружили два подпольных складских помещения, расположенных на улице Мельничная областного центра. В составах с целью дальнейшего сбыта сохранялась водочная продукция, в основном украинских товаропроизводителей, с поддельными акцизными марками", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в воскресенье.

Стоимость изъятого устанавливается и решается вопрос о назначении экспертиз.

"Правоохранители выясняют происхождение фальсифицированного алкоголя и проводят мероприятия по установлению всей сети сбыта фальсифицированной подакцизной продукции и причастных к преступлению лиц", - подытожили в полиции.